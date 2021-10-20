Адвокат сообщил о госпитализации ректора Шанинки Зуева

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, находящийся под домашним арестом по обвинению в хищении 21 млн рублей из бюджетных средств, госпитализирован. Об этом рассказал его адвокат Сергей Севрук.

«Сегодня утром я получил сообщение от его супруги, что ночью врачи скорой помощи увезли Зуева в больницу. Скорее всего, с гипертоническим кризом, так как ещё вчера вечером у него было давление около 200», — приводит Интерфакс слова адвоката.

По его словам, Зуев страдает рядом заболеваний, в том числе гипертонической болезнью третьей степени.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря.

Ректор Шанинки обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования.