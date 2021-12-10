Адвокаты ректора Шанинки Зуева подали ходатайство о его освобождении

Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева подали в прокуратуру, следователю московского управления МВД и начальнику главка столичной полиции ходатайства об освобождении их подзащитного.

«Вчера в ходе заседания Совета по правам человека Путин заявил, что Зуеву не место в СИЗО. В связи с этим адвокаты ректора подали ходатайства... о его освобождении», — заявил член ОНК Москвы Александр Хуруджи в комментарии ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что не видит оснований для содержания под стражей ректора Шанинки.

Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей.

По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступили в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.

3 декабря суд в Москве продлил арест Зуеву на три месяца.