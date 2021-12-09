Путин прокомментировал арест ректора Шанинки Зуева

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Президент России Владимир Путин заявил, что не видит оснований для содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

«Что касается изменения меры пресечения тому человеку... из «Шанинки», то нужно посмотреть, конечно. Здесь тоже не могу с вами не согласиться: не вижу никакой необходимости держать человека за решёткой по тем составам, которые ему вменяются», — заявил Путин, его слова приводит ТАСС.

Зуева обвиняют в хищении свыше 21 млн рублей. 9 ноября Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте и отправил его в СИЗО.

По версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступили в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.

3 декабря суд в Москве продлил арест Зуеву на три месяца.

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