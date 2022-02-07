В ОНК рассказали об ухудшении состояния здоровья ректора Шанинки Зуева

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Состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева ухудшилось, заявил член ОНК Александр Хуруджи. По его словам, находящийся в СИЗО Зуев не может самостоятельно встать с кровати.
В ОНК рассказали об ухудшении состояния здоровья ректора Шанинки Зуева
  • © Пресс-служба Тверского суда
  • РИА Новости

«Состояние его здоровья существенно ухудшается, он уже не всегда может встать с кровати. В течение нескольких месяцев ректор Шанинки лишён семейных контактов, так как ему не разрешают ни свидания, ни звонки», — приводит ТАСС слова Хуруджи.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста Зуеву.

Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.

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