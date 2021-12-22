Ректора Шанинки Зуева направили в одну из больниц Москвы для медобследования

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева направили в одну из столичных больниц для прохождения планового медицинского обследования.

Об этом заявили в Главном управлении ФСИН России по Москве.

«22 декабря обвиняемый Зуев направлен в одну из городских больниц для планового медицинского обследования и консультации с узкопрофильными специалистами», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что состояние Зуева оценивают как удовлетворительное.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста Зуеву.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что не видит оснований для содержания под стражей ректора Шанинки.

Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.