ОНК: перенёсший инфаркт предприниматель Шпигель вновь экстренно госпитализирован из СИЗО

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RT
Арестованный глава группы фармкомпаний «БИОТЭК», экс-сенатор Борис Шпигель, перенёсший в конце марта инфаркт, экстренно доставлен из тюремной больницы СИЗО «Матросская Тишина» в московскую ГКБ №70. Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
ОНК: перенёсший инфаркт предприниматель Шпигель вновь экстренно госпитализирован из СИЗО
  • РИА Новости

«Борис Шпигель 31 марта перенёс инфаркт и был на скорой доставлен из тюремной больницы в ГКБ им. Плетнёва. После операции его вернули в СИЗО. Из-за осложнений после инфаркта его вновь экстренно госпитализировали в ГКБ №70», — сказала Дружинина.

Она напомнила, что 31 марта в ГКБ им. Плетнёва у Шпигеля был также диагностирован COVID-19.

В ОНК неоднократно указывали, что состояние здоровья Шпигеля вызывает серьёзные опасения. Врачи ГКБ №20 — единственной в столице клинике, уполномоченной проводить освидетельствование заключённых московских СИЗО, — дважды официально подтверждали, что Шпигель нуждается в операции на сердце, которая так и не была сделана.

18 марта Мосгорсуд продлил срок ареста ещё на три месяца главе группы компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взятки.

В марте 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Шпигеля по статье о взяточничестве.

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