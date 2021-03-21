СК сообщил о задержании губернатора Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

В сообщении говорится, что следователи возбудили уголовное дело на основании материалов МВД России. Дело возбуждено в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц.

По данным СК, в зависимости от роли каждого фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК России («Дача взятки», «Получение взятки»).

«По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей», — сообщили в СК.

Отмечается, что Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. По месту их жительства и на рабочих местах проведены обыски. В ближайшее время им предъявят обвинения.

Ранее пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина на фоне появившихся в СМИ и соцсетях сообщений о задержании главы региона Ивана Белозерцева заявила, что у неё нет данных относительно действий силовых структур.