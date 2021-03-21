Пресс-служба Белозерцева не подтвердила данные о следственных действиях

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина на фоне появившихся в СМИ и соцсетях сообщений о задержании главы региона Ивана Белозерцева заявила, что у неё нет данных относительно действий силовых структур.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Черемушкиной в её Telegram-канале.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно действий силовых структур, распространяющимися в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», — заявила она.

Как сообщил источник агентства, с губернатором Пензенской области проводятся следственные действия в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что правительство Ставропольского края отправлено в отставку после задержания зампреда регионального кабмина Александра Золотарёва.