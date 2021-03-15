Правительство Ставропольского края отправлено в отставку

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Правительство Ставропольского края отправлено в отставку после задержания зампреда кабмина Александра Золотарёва, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Правительство Ставропольского края отправлено в отставку
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

По его словам, ситуация экстраординарная и требует решительных действий.

«Сегодня утром на рабочей планёрке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и. о.», — написал Владимиров в Instagram.

Ранее стало известно, что суд Ставрополя арестовал зампреда правительства региона Александра Золотарёва, задержанного ранее по подозрению в получении взяток на 63 млн рублей.

Владимиров отметил, что решение о том, кто войдёт новый состав краевого кабмина, будут принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами.

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