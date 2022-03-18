Мосгорсуд на три месяца продлил арест главе группы «БИОТЭК» Шпигелю
Мосгорсуд продлил срок ареста ещё на три месяца главе группы компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
- РИА Новости
«Мосгорсуд... продлил до 20 июня 2022 года срок содержания под стражей Шпигелю», — передаёт РИА Новости сообщение.
В марте 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Шпигеля по статье о взяточничестве.
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