Мосгорсуд на три месяца продлил арест главе группы «БИОТЭК» Шпигелю

Мосгорсуд продлил срок ареста ещё на три месяца главе группы компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

РИА Новости

«Мосгорсуд... продлил до 20 июня 2022 года срок содержания под стражей Шпигелю», — передаёт РИА Новости сообщение. В марте 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Шпигеля по статье о взяточничестве.