В Калмыкии пресекли попытку создания в СИЗО ячейки экстремистской организации

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку создания ячейки экстремистской организации в следственном изоляторе в Элисте.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и ФСИН пресечена противоправная деятельность 35-летнего мужчины, который в период с января по февраль 2022 года пытался образовать в следственном изоляторе в Элисте ячейку экстремистской организации», — говорится в заявлении.

В сообщении не уточняется, о какой именно экстремистской организации идёт речь, однако поясняется, что данное движение запрещено решением Верховного суда Российской Федерации.

По данному факту против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 282.2 УК России.

Уточняется, что мужчина был до этого осуждён по ст. 314 УК России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье по делу об экстремизме арестован украинский певец Игорь Левченко.