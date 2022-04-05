В Калмыкии пресекли попытку создания в СИЗО ячейки экстремистской организации

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку создания ячейки экстремистской организации в следственном изоляторе в Элисте.
В Калмыкии пресекли попытку создания в СИЗО ячейки экстремистской организации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и ФСИН пресечена противоправная деятельность 35-летнего мужчины, который в период с января по февраль 2022 года пытался образовать в следственном изоляторе в Элисте ячейку экстремистской организации», — говорится в заявлении.

В сообщении не уточняется, о какой именно экстремистской организации идёт речь, однако поясняется, что данное движение запрещено решением Верховного суда Российской Федерации.

По данному факту против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 282.2 УК России.

Уточняется, что мужчина был до этого осуждён по ст. 314 УК России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье по делу об экстремизме арестован украинский певец Игорь Левченко.

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