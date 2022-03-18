В Подмосковье по делу об экстремизме арестован украинский певец Левченко

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Проживающий в Подмосковье уроженец Украины был арестован по делу об экстремизме из-за видеоролика о военнослужащих российских Вооружённых сил. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.
В Подмосковье по делу об экстремизме арестован украинский певец Левченко
  • РИА Новости

При этом, как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о певце и блогере Игоре Левченко. Ранее мужчина принёс извинения за свои высказывания по поводу специальной операции России на Украине.

Согласно имеющимся данным, было решено отправить мужчину под стражу.

Уточняется, что он был задержан по ходатайству следователя следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по городу Москве и Московской области.

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