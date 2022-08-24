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«Ъ»: ФСИН России сообщила о заполненности СИЗО на 96%

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По данным ФСИН России, следственные изоляторы в стране заполнены на 96% — по состоянию на 1 августа в них содержались 114 172 человека, при этом российские СИЗО рассчитаны на 118 495 человек.
«Ъ»: ФСИН России сообщила о заполненности СИЗО на 96%
  • РИА Новости

«Общий лимит наполнения не превышен. Это число меньше общего лимита наполнения на 4%», — сообщили «Коммерсанту» во ФСИН.

При этом в ведомстве отметили, что в мае в российских СИЗО содержалось на 545 человек больше.

Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев призвал более широко применять в отношении подозреваемых и обвиняемых меры пресечения, которые не связаны с арестом.

Также RT писал, что глава УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз в ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии выразил серьёзную обеспокоенность переполненностью столичных СИЗО, где сейчас содержатся почти 12 тыс. человек вместо предусмотренных лимитом 9150.

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