«Ъ»: ФСИН России сообщила о заполненности СИЗО на 96%
- РИА Новости
«Общий лимит наполнения не превышен. Это число меньше общего лимита наполнения на 4%», — сообщили «Коммерсанту» во ФСИН.
При этом в ведомстве отметили, что в мае в российских СИЗО содержалось на 545 человек больше.
Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев призвал более широко применять в отношении подозреваемых и обвиняемых меры пресечения, которые не связаны с арестом.
Также RT писал, что глава УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз в ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии выразил серьёзную обеспокоенность переполненностью столичных СИЗО, где сейчас содержатся почти 12 тыс. человек вместо предусмотренных лимитом 9150.