«Ъ»: ФСИН России сообщила о заполненности СИЗО на 96%

По данным ФСИН России, следственные изоляторы в стране заполнены на 96% — по состоянию на 1 августа в них содержались 114 172 человека, при этом российские СИЗО рассчитаны на 118 495 человек.

«Общий лимит наполнения не превышен. Это число меньше общего лимита наполнения на 4%», — сообщили «Коммерсанту» во ФСИН.

При этом в ведомстве отметили, что в мае в российских СИЗО содержалось на 545 человек больше.

Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев призвал более широко применять в отношении подозреваемых и обвиняемых меры пресечения, которые не связаны с арестом.

Также RT писал, что глава УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз в ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии выразил серьёзную обеспокоенность переполненностью столичных СИЗО, где сейчас содержатся почти 12 тыс. человек вместо предусмотренных лимитом 9150.