Председатель Верховного суда Лебедев призвал меньше заключать фигурантов дел под стражу
- РИА Новости
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Об этом Лебедев сказал в ходе XVII Совещания председателей верховных судов государств — членов ШОС.
Он сообщил, что численность помещённых под стражу по решению суда уменьшилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда меры пресечения избирали прокуроры.
«Укреплению правовой защищённости подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — цитирует председателя ВС РАПСИ.
В мае Лебедев в ходе пленарного заседания Совета судей призвал сократить число арестов, отметив, что в стране фиксируется перебор с заключением под стражу фигурантов уголовных дел.
Также RT писал, что глава УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз в ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии выразил серьёзную обеспокоенность переполненностью столичных СИЗО, где сейчас содержатся почти 12 тыс. человек вместо предусмотренных лимитом 9150.