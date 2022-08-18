Председатель Верховного суда Лебедев призвал меньше заключать фигурантов дел под стражу

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев призвал более широко применять в отношении подозреваемых и обвиняемых меры пресечения, которые не связаны с арестом.

Об этом Лебедев сказал в ходе XVII Совещания председателей верховных судов государств — членов ШОС.

Он сообщил, что численность помещённых под стражу по решению суда уменьшилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда меры пресечения избирали прокуроры.

«Укреплению правовой защищённости подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — цитирует председателя ВС РАПСИ.

В мае Лебедев в ходе пленарного заседания Совета судей призвал сократить число арестов, отметив, что в стране фиксируется перебор с заключением под стражу фигурантов уголовных дел.

Также RT писал, что глава УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз в ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии выразил серьёзную обеспокоенность переполненностью столичных СИЗО, где сейчас содержатся почти 12 тыс. человек вместо предусмотренных лимитом 9150.