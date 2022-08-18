военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Председатель Верховного суда Лебедев призвал меньше заключать фигурантов дел под стражу

Короткая ссылка
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев призвал более широко применять в отношении подозреваемых и обвиняемых меры пресечения, которые не связаны с арестом.
Председатель Верховного суда Лебедев призвал меньше заключать фигурантов дел под стражу
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом Лебедев сказал в ходе XVII Совещания председателей верховных судов государств — членов ШОС.

Он сообщил, что численность помещённых под стражу по решению суда уменьшилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда меры пресечения избирали прокуроры.

«Укреплению правовой защищённости подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — цитирует председателя ВС РАПСИ.

В мае Лебедев в ходе пленарного заседания Совета судей призвал сократить число арестов, отметив, что в стране фиксируется перебор с заключением под стражу фигурантов уголовных дел.

Также RT писал, что глава УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз в ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии выразил серьёзную обеспокоенность переполненностью столичных СИЗО, где сейчас содержатся почти 12 тыс. человек вместо предусмотренных лимитом 9150.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить