Глава Верховного суда России Лебедев призвал сократить число арестов

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев в ходе пленарного заседания Совета судей призвал сократить число арестов, отметив, что в стране фиксируется перебор с заключением под стражу фигурантов уголовных дел.

Об этом сообщило РИА Новости.

Лебедев напомнил, что пленум обязал судей обсуждать возможность избрания альтернативных мер пресечения, таких как залог, домашний арест и т. д.

Он подчеркнул, что суды «не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения», которые не связаны с арестом.

Ранее RT писал, что глава УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз в ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии выразил серьёзную обеспокоенность переполненностью столичных СИЗО, где сейчас содержатся почти 12 тыс. человек вместо предусмотренных лимитом 9150.

Мороз выступил за более широкое использование домашнего ареста и заявил, что УФСИН может обеспечить его в отношении 1,5 тыс. человек.