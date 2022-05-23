УФСИН Москвы: число заключённых в СИЗО столицы приблизилось к 12 тысячам

Начальник УФСИН Москвы генерал-майор Сергей Мороз в беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявил о переполненности столичных СИЗО.

«Мы подошли к 12 тыс. Сейчас в СИЗО Москвы 11 936 человек (при лимите наполнения 9150 человек. — RT)», — сказал он в ходе встречи с членами ОНК.

По словам главы УФСИН Москвы, сейчас в изоляторах «устанавливают кровати — стационарные и переносные».

«Увеличение количества арестованных составляет 2 тыс. Кроме того, нам ограничили вывоз в СИЗО других регионов (ожидающих рассмотрения апелляций осуждённых. — RT) с 600 человек в месяц до 300, потому что там тоже свободных мест стало меньше», — объяснил генерал.

Также на 700 выросло и число арестованных иностранцев, добавил Сергей Мороз.

По данным УФСИН, наиболее тяжёлая ситуация в сейчас в СИЗО «Бутырка» (переполнен на 29%) и в СИЗО «Матросская тишина» (переполнен на 27,7%).

«Меньше надо сажать, я согласен», — ответил глава ведомства на вопрос членов ОНК о снижении числа арестов.

По его словам, сейчас под домашним арестом в Москве находятся 700 человек.

«А мы готовы контролировать под домашним арестом 1500 человек. Оборудование закуплено», — сказал Мороз.

Он также заверил правозащитников в том, что снятие действующего в настоящее время запрета для ОНК на покамерный обход из-за пандемии COVID-19 зависит исключительно от главного санитарного врача ФСИН России. При этом, по данным УФСИН Москвы, сейчас в столичных СИЗО находится только один человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила RT, что число отправленных в СИЗО в Москве за год выросло на 1501.