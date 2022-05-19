В Москве число отправленных в СИЗО за год выросло более чем на 1,5 тысячи человек

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила RT, что число отправленных в СИЗО в Москве за год выросло на 1501. Согласно предоставленным данным, с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года под стражу заключили 8639 человек, тогда как годом ранее за аналогичный период, с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года, таких было 7138.

Уточняется, что с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года Московским городским судом и районными судами столицы было рассмотрено 9445 ходатайств об избрании подозреваемым и обвиняемым в уголовных преступлениях меры пресечения в виде заключения под стражу, из них 8639 было удовлетворено.

При этом в пресс-службе отметили, что за год снизилось количество отправленных под домашний арест. Так, в 2020—2021 годах суды удовлетворили 724 из 829 таких ходатайств, а в 2021—2022-м — 683 из поступивших 755.

Ранее RT сообщал, что московские СИЗО переполнены, арестованные вынуждены спать на полу, а представители администрации изоляторов заявляли, что вынуждены выдавать раскладушки и срочно устанавливать ранее демонтированные кровати.

По данным ФСИН РФ, по состоянию на 1 апреля 2022 года в следственных изоляторах Москвы при лимите наполняемости в 9150 человек содержались 10 510 человек.