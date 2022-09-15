«Тот, кто был в тюрьме, вызывает негативные чувства»: Михаил Ефремов снял документальный фильм о жизни в заключении

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии после смертельного ДТП, виновником которого он стал, принял участие в создании двух документальных фильмов. Картины были показаны в рамках IX Всероссийского кинофестиваля работ осуждённых «Надежда. Челябинск». В фильме под названием «Жизнь после тюрьмы» актёр появился в кадре и рассказал о жизни осуждённых в неволе и о себе. Подробности — в материале RT.

Осуждённый за участие в ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов принял участие в создании двух документальных лент, которые были показаны в рамках IX Всероссийского кинофестиваля работ осуждённых «Надежда. Челябинск».

По данным издания «Московский комсомолец», в одной из двух документальных картин Ефремов выступил режиссёром, а во второй — появился в кадре, играя самого себя.

Одна из картин имеет название «Жизнь после тюрьмы» и начинается со слов самого актёра: «Вся история наша говорит: тот, кто был в тюрьме, вызывает негативные чувства». В ней Ефремов рассказывает о себе и других заключённых и показывает свою жизнь в неволе.

В фильме артист говорит, что за время пребывания в заключении успел прочитать множество книг в библиотеке. Он отмечает, что на данный момент дочитывает Ветхий Завет. Кроме того, Ефремов успел потрудиться на швейном производстве, где «вставлял замочки».

По словам актёра, осуждённые и сотрудники учреждения — «нормальные». Михаил Ефремов заявляет, что и раньше неплохо относился к заключённым, однако после своего опыта отношение к ним стало ещё лучше.

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«За решёткой в людях скорее просыпается больше хорошего, чем плохого», — цитирует слова Ефремова, произнесённые в фильме, издание «Московский комсомолец».

Помимо этого, Ефремов признаётся, что два раза в неделю к осуждённым в колонию приезжает батюшка и это помогает ему морально.

Про творчество артист также не забыл — по словам Ефремова, его первый опыт режиссуры документального кино случился как раз в неволе. Также он и другие заключённые пишут номера для местного КВН.

К слову, его режиссёрская работа под названием «Переоценка ценностей» попала на конкурс кинофестиваля в Челябинске, но награду жюри лента не получила.

Кинофестиваль «Надежда» проходит в Челябинске. В этом году в конкурсе участвовали более 100 исправительных учреждений из 56 регионов России.

Мероприятие проходит ежегодно, инициаторами кинофестиваля являются омбудсмен и ГУФСИН России по Челябинской области. Также кинофестиваль работ осуждённых поддерживает ФСИН России.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, фестиваль даёт возможность заключённым реализовываться в творчестве и получать моральную поддержку извне.

«Мы очень надеемся, что благодаря этому проекту не только сможем помочь людям, оказавшимся в местах лишения свободы, обрести полезные социальные навыки, поможем развиваться и развивать свои таланты, но и сможем изменить восприятие обществом этих людей. Ведь осуждать другого — это самый простой путь, но найти в себе силы протянуть руку помощи — это то, что может в корне изменить жизнь человека», — цитирует слова Сударенко информагентство «Первое областное».

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов стал виновником серьёзного ДТП в центре Москвы. Машина артиста, находившегося в состоянии опьянения, вылетела на встречную полосу и столкнулась с автофургоном. Водитель авто, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд по апелляционной жалобе смягчил приговор, сократив срок наказания до 7,5 года.

Судебный процесс сопровождался скандальными заявлениями адвоката Ефремова, утверждавшего, что за рулём джипа находился не актёр и что управление машиной артиста могли перехватить хакеры.

Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.