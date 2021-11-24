Тюремная камера: фильм по сценарию Михаила Ефремова получил приз на всероссийском конкурсе среди осуждённых

Фильм «Евангелие от Фёдора», одним из авторов сценария которого выступил актёр Михаил Ефремов, получил призовое место на проведённом среди заключённых конкурсе «Преступление и наказание». Снятая в исправительной колонии лента удостоена приза за лучший монтаж. В картине рассказывается о чувствах, которые испытывает приговорённый к смертной казни. Роли в фильме исполнили заключённые, один из сотрудников колонии, а также дочь Ефремова Вера. Артист также озвучил ленту.

Актёр Михаил Ефремов, в 2020 году осуждённый за ДТП со смертельным исходом, выступил одним из сценаристов короткометражного фильма «Евангелие от Фёдора».

Лента была снята в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области и получила приз за лучший монтаж на всероссийском конкурсе «Преступление и наказание», проведённом среди осуждённых, которые отбывают срок в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области, Михаил Ефремов также озвучил картину. Кроме того, сценарием занимался Михаил Зеленский. В фильме продолжительностью 7,5 минуты описывается, какие чувства испытывает человек, приговорённый к смертной казни, и как он вновь смотрит свою жизнь.

«Здесь ты на своей шкуре осознаёшь всю глубину одиночества толпы и понимаешь, что отчуждение создают не расстояния, а настроения людей, и человек становится твоим лишь тогда, когда у вас с ним одно сердце, а не одна крыша над головой. А жизнь, даже в 22 года, полная молодости и красоты, не имеет смысла без любви», — говорится в ленте.

Роли в картине исполнили заключённые, статьи которых так или иначе связаны с проблемами, затронутыми в романе Фёдора Достоевского. Также в фильме снялись дочь Михаила Ефремова Вера и сотрудник колонии Алексей Бондарев. Они сыграли Соню Мармеладову и Порфирия Петровича соответственно. При этом Вера Ефремова не присутствовала на съёмках — она дистанционно записала необходимые фрагменты и прислала их в учреждение.

Часть съёмок прошла во время богослужений. Для этого команда получила разрешение настоятеля храма святого Георгия Победоносца, расположенного на территории исправительной колонии. За свой проект авторы фильма получили памятные подарки.

«Участие осуждённых в таких мероприятиях обогащает их внутренний и духовный мир, позволяет им приобщится к нравственному наследию русской литературы», — говорится в материале, опубликованном на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

© Кадр из фильма «Евангелие от Фёдора»

В сентябре 2020 года Михаил Ефремов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершённом в состоянии алкогольного опьянения и повлёкшем смерть человека. Артиста приговорили к восьми годам колонии. Также суд постановил взыскать с Ефремова 800 тыс. рублей в качестве компенсации сыну погибшего в аварии Сергея Захарова. При этом прокурор настаивал на 11 годах лишения свободы.

Вскоре после ДТП, произошедшего 8 июня 2020-го, Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников Захарова. Артист заявил, что «не понимает, как дальше жить» и не собирается подключать какие-либо связи, чтобы избежать наказания. Также он выразил готовность помогать семье погибшего.

Однако, по словам судьи, во время рассмотрения дела Ефремов не признавал свою вину.

«Тем не менее она подтверждается исследованными в суде доказательствами», — подчеркнула судья в рамках оглашения приговора.

Вскоре представители артиста подали апелляционную жалобу. Адвокат Владимир Васильев попросил назначить Михаилу Ефремову условное наказание сроком до четырёх лет. Позднее сам артист также заявил о признании вины и раскаянии и попросил смягчить ему приговор.

В октябре 2020 года Мосгорсуд объявил о решении смягчить приговор до 7,5 лет колонии общего режима. В начале ноября артиста направили в колонию в Белгородской области. Позднее защита Ефремова снова пыталась смягчить наказание из-за состояния здоровья осуждённого. По словам адвокатов, у актёра в колонии началось обострение астмы, а также было выявлено органическое расстройство личности. Кроме того, защита напомнила о творческих достижениях Михаила Ефремова и его благотворительной деятельности и подчеркнула, что артист компенсировал ущерб семье Сергея Захарова.

Ефремов участвовал в заседании посредством видеосвязи. Он вновь заявил об осознании вины и раскаянии и рассказал о проблемах с алкоголем, возникших после смерти его матери и Галины Волчек, которая была его «театральной мамой». Также артист раскритиковал действия своего адвоката Эльмана Пашаева, впоследствии отстранённого от дела.

Суд не принял прозвучавшие доводы и оставил приговор без изменений.