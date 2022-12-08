Правозащитник Мельников: Бут и Грайнер были помилованы перед обменом
- AP
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
Он рассказал, что, по его информации, «Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена».
Мельников уточнил, что в связи с этим им не придётся отбывать оставшийся срок наказания в своих странах.
8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
Также сообщалось, что Бут вернулся на родину.