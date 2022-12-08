Правозащитник Мельников: Бут и Грайнер были помилованы перед обменом

Россиянин Виктор Бут и американская гражданка Бриттни Грайнер были помилованы перед тем, как в Абу-Даби состоялась процедура их обмена между Россией и США.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Он рассказал, что, по его информации, «Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена».

Мельников уточнил, что в связи с этим им не придётся отбывать оставшийся срок наказания в своих странах.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

Также сообщалось, что Бут вернулся на родину.