МИД России: Виктор Бут возвращён на родину

Гражданин России Виктор Бут возвращён на родину. Об этом заявило российское Министерство иностранных дел.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.

«Российский гражданин возвращён на Родину», — заявило министерство.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.

Виктор Бут находился в заключении в Соединённых Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США.

В августе Химкинский суд Московской области приговорил американку Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.