МИД России: Виктор Бут возвращён на родину
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В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.
«Российский гражданин возвращён на Родину», — заявило министерство.
8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.
Виктор Бут находился в заключении в Соединённых Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США.
В августе Химкинский суд Московской области приговорил американку Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.