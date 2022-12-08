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МИД России: Виктор Бут возвращён на родину

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Гражданин России Виктор Бут возвращён на родину. Об этом заявило российское Министерство иностранных дел.
МИД России: Виктор Бут возвращён на родину
  • Gettyimages.ru
  • © U.S. Department of Justice

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.

«Российский гражданин возвращён на Родину», — заявило министерство.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.

Виктор Бут находился в заключении в Соединённых Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США.

В августе Химкинский суд Московской области приговорил американку Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

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