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МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута

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RT
МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута
  • AP

Отмечается, что обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Россиянин Виктор Бут находился в заключении в Соединённых Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США.

Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, его приговорили к 25 годам тюрьмы.

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