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Адвокаты Грайнер подтвердили, что баскетболистку перевели в мордовскую колонию

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Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер подтвердили, что она отбывает наказание по делу о контрабанде наркотиков в женской колонии в Мордовии.

«Грайнер начала отбывать наказание в ИК‑2 в Мордовии. Мы были у Бриттни в начале этой недели. Она старается держаться и адаптироваться к новым условиям, справляется с ситуацией настолько, насколько возможно. Учитывая то, что для неё это очень тяжёлый период, дальнейших комментариев в ближайшее время от нас не будет», — приводит слова адвокатов «Матч ТВ».

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии. 25 октября Московский областной суд признал законным приговор баскетболистке за контрабанду и хранение наркотиков.

Американка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.

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