Американская баскетболистка Грайнер сделала заявление из российской тюрьмы
- РИА Новости
«Я благодарю всех вас за то, что вы боретесь, чтобы вернуть меня домой. Ваши любовь и поддержка, безусловно, помогают мне», — приводит слова Грайнер «Спорт-Экспресс».
Во вторник, 18 октября, баскетболистке исполнилось 32 года.
Напомним, в феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
25 октября состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в Московском областной суде.
Ранее Шерель Грайнер, жена Грайнер, высказалась о ситуации вокруг возможного обмена баскетболистки.