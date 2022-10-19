Американская баскетболистка Грайнер сделала заявление из российской тюрьмы

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящаяся в заключении в российской тюрьме, сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.

«Я благодарю всех вас за то, что вы боретесь, чтобы вернуть меня домой. Ваши любовь и поддержка, безусловно, помогают мне», — приводит слова Грайнер «Спорт-Экспресс».

Во вторник, 18 октября, баскетболистке исполнилось 32 года.

Напомним, в феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

25 октября состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в Московском областной суде.

Ранее Шерель Грайнер, жена Грайнер, высказалась о ситуации вокруг возможного обмена баскетболистки.