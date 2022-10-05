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Жена Грайнер: такое ощущение, что она заложница

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Шерелл Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, высказалась о ситуации вокруг возможного обмена спортсменки.
Жена Грайнер: такое ощущение, что она заложница
  • AP

«Для меня это словно кино. Я никогда не думала, что наш президент и президент другой страны будут сидеть за одним столом, чтобы обсудить освобождение моей жены. Несмотря на то что все говорят разные определения о том, кем является Бриттни, мне кажется, у меня такое ощущение, что она является заложницей», — цитирует Шерелл Грайнер TMZ.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее сборная США по баскетболу посвятила победу на ЧМ Грайнер.

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