Сборная США посвятила победу на ЧМ осуждённой в России Грайнер
- РИА Новости
«Мы с нетерпением ждём её возвращения домой и надеемся, что это произойдёт как можно скорее. Бриттни, мы завоевали золото для тебя, мы скучаем по тебе и любим», — цитирует Стюарт Marca.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево 18 февраля. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
В финальном матче американки обыграли сборную Китая со счётом 83:61 (18:13, 25:20, 25:14, 15:14).
Ранее сообщалось, что российского баскетболиста не выпустили из страны для участия в турнире.