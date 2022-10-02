Сборная США посвятила победу на ЧМ осуждённой в России Грайнер

Нападающая женской сборной США по баскетболу Брианна Стюарт прокомментировала победу команды на чемпионате мира — 2022 в Сиднее (Австралия).

«Мы с нетерпением ждём её возвращения домой и надеемся, что это произойдёт как можно скорее. Бриттни, мы завоевали золото для тебя, мы скучаем по тебе и любим», — цитирует Стюарт Marca.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево 18 февраля. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

В финальном матче американки обыграли сборную Китая со счётом 83:61 (18:13, 25:20, 25:14, 15:14).

Ранее сообщалось, что российского баскетболиста не выпустили из страны для участия в турнире.