РИА Новости: российского баскетболиста не выпустили из страны для участия в турнире

Российского игрока Егора Гатина не выпустили из страны для участия в Кубке дружбы по баскетболу в Сухуме.

«Игрока не пропустили на российской границе, когда он ехал на автобусе из Сочи», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Гатин выступает за баскетбольную команду 3х3 «Байкал».

Кубок дружбы по баскетболу состоится в Сухуме. В нём примут участие восемь команд из России, Беларуси и Абхазии.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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