Путин назначил на пост замглавы ФСИН России Гиричева
- РИА Новости
Указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.
Также этим указом Путин освободил Гиричева от должности главы управления ФСИН по Владимирской области.
В конце февраля Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности России.