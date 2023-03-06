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Путин назначил на пост замглавы ФСИН России Гиричева

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Российский президент Владимир Путин назначил на пост замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Алексея Гиричева.
Путин назначил на пост замглавы ФСИН России Гиричева
  • РИА Новости

Указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.

Также этим указом Путин освободил Гиричева от должности главы управления ФСИН по Владимирской области.

В конце февраля Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности России.

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