Путин назначил на пост замглавы ФСИН России Гиричева

Российский президент Владимир Путин назначил на пост замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Алексея Гиричева.

Указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.

Также этим указом Путин освободил Гиричева от должности главы управления ФСИН по Владимирской области.

В конце февраля Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности России.