«Сотрудничают с западными группами влияния»: как правозащитник Осечкин зарабатывает на публикации пыток и критике ВС РФ

Как выяснил RT, обвиняемый в дискредитации ВС РФ и мошенничестве основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин* за последние полтора года получил на свои криптокошельки 19 ЕТН и 0,1 ВТС. На даты вывода эта сумма была эквивалентна $76 тыс. Об этом свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchair. Больше половины этой суммы было переведено в день публикации видеозаписи с пытками заключённых в туберкулёзной больнице УФСИН по Саратовской области. Другие платежи совпадают по датам с эфирами Осечкина на YouTube и постами, критикующими действия ВС РФ на Украине. Регулярные транзакции могут переводить иностранные кураторы, заинтересованные в очернении международного образа России в части обращения с заключёнными, считают опрошенные эксперты.

В 2021 году Владимир Осечкин, который с 2015 года живёт во Франции, завёл кошельки в криптовалютах эфириум (ЕТН) и биткоин (ВТС). Их он стал использовать для получения пожертвований. На биткоин-кошелёк за всё время пришло $2583 (0,1 ВТС). На эфириум — $73 613 (19,4 ЕТН) в пересчёте на даты выводов.

Спонсоры, переводящие монеты Осечкину, пользуются биржами Kraken, Binance и Coinbase, согласно анализатору Bitquery. Осечкин выводит донаты и переводит их в доллары, пользуясь биржей Binance. Также он использует биржу OKX — одну из немногих, которые не ввели санкции против пользователей с российскими паспортами. В октябре 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к бирже.

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Иногда крупные донаты по датам совпадали с громкими заявлениями, прямыми эфирами или публикацией свидетельств о злоупотреблениях в российских колониях, которые делают Осечкин и его команда.

Например, 12 апреля 2022 года на счёт в эфириуме пришёл токен стейблкоина USDC на сумму $5 тыс. В этот день Осечкин провёл стрим на YouТube, в котором утверждал, что в саратовской колонии ИК-4 имеют место злоупотребления со стороны сотрудников ФСИН.

Правозащитная изнанка

Самый крупный транш прошёл полтора года назад. Он был первым в истории операций по кошельку — 5 октября 2021 года Осечкину перевели 14,53 ЕТН, что на дату транзакции равнялось $49,1 тыс.

По крайней мере 8,12 ЕТН из них отправитель вывел с криптовалютной биржи Binance, затем перевёл на промежуточный кошелёк и уже потом перечислил Осечкину.

Именно 5 октября 2021 года проект «Гулагу.нет» Осечкина опубликовал первое видео из серии записей, доказывающих факты истязаний заключённых в Областной туберкулёзной больнице (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области.

После расследования событий, запечатлённых на записи, были возбуждены дела в отношении должностных лиц колонии. Должности лишился прежний глава ФСИН России Александр Калашников, писал RT.

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Сейчас Осечкин сосредоточился на поиске доказательств вербовки заключённых из мест лишения свободы РФ, которые проводит ЧВК «Вагнер» для участия в вооружённом конфликте с Украиной. Он регулярно организует прямые эфиры на эти темы и критикует действия руководителя ЧВК Евгения Пригожина.

Крупные пожертвования, которые приходят в дни громких публикаций или стримов, больше походят на гонорары от спонсоров, говорит заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

«Коллективный Запад давно использует случаи ущемления прав заключённых в России в политических целях, чтобы выставить нас на международной арене зверями, очернить образ нашего государства, — рассказывает Соловьёв. — И такие псевдоправозащитники, как Осечкин, которые сотрудничают с западными группами влияния, получают деньги за свои разоблачения».

Аферист со стажем

Предприниматель Осечкин впервые был осуждён за мошенничество в 2007 году и стал известен благодаря проекту по защите прав заключённых «Гулагу.нет».

С весны 2022 года Осечкин публично критикует действия российской армии на Украине. В октябре 2022 года против него возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях российской армии. Поводом стали его высказывания на YouТube-канале.

Это не первое уголовное дело, которое расследуется в отношении Осечкина. В 2015 году на него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Дело было возбуждено по заявлению Натальи Малининой, дочери бывшего префекта ЮАО Москвы Олега Малинина, которого в 2013 году обвинили в коррупции.

Она утверждала, что Осечкин со своими партнёрами взял у неё 2,5 млн рублей за организацию выступлений на эфирах радиостанций и в передаче «Момент истины» Андрея Караулова, а также за правовую помощь её отцу. Обещанного Осечкин не выполнил, и Малинина пошла с заявлением в СК РФ.

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С 2015 года Осечкин живёт во Франции, где укрывается от уголовного преследования после того, как его бизнес-партнёр Денис Солдатов начал давать на него показания по делу о мошенничестве.

По данным реестра юрлиц Франции, в 2018 году Осечкин открыл частное предприятие — аналог российского ИП, на который приходят доходы от деятельности его интернет-портала. ИП зарегистрирован по его адресу в курортном Биаррице, где он живёт в частном доме.

Осечкин также известен по своему весьма спорному проекту так называемой страховки заключённых. На своём сайте он обещает за 5—15 тыс. рублей застраховать жизнь и здоровье заключённого в местах лишения свободы.

Правозащитник утверждает, что это якобы убережёт зэка от злоупотреблений уголовно-исполнительной системы и самоуправства сотрудников ФСИН.

Глава правозащитного Комитета против пыток Игорь Каляпин утверждает, что проект со страховками изначально был создан, чтобы заработать на заключённых. По его мнению, доказать противоправные действия сотрудников ФСИН и МВД таким способом невозможно.

По действующему законодательству, страховой агент не может попасть в зону для проведения расследования страхового случая, следовательно, никаких выплат зэк и его семья не получат.

* Осечкин Владимир Валерьевич признан иностранным агентом решением Минюста РФ от 20.01.2023.