«Вычислили его телефон»: кто стоит за Telegram-каналом «Республиканской армии», связываемой с убийством Татарского

Как стало известно RT, Telegram-канал «Национальной республиканской армии» (НРА), которая взяла на себя ответственность за организацию убийства 2 апреля военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, ведёт уроженец Украины Владимир Ливар, известный также под фамилиями Котенко и Котовский. В сети Ливар-Котенко чаще всего упоминается в связи со своей переводческой деятельностью, однако анализ публичных каналов украинских экстремистских организаций в соцсетях указывает на его связь с оппозиционным депутатом Ильёй Пономарёвым*, а через него — со спецслужбами Украины.

О «Национальной республиканской армии» вновь заговорили в СМИ после того, как 4 апреля Telegram-канал «Роспартизан» опубликовал заявление НРА, в котором от имени «питерской колонны» организации сообщалось, что она берёт на себя ответственность за взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Впоследствии заявление перепостил Telegram-канал самой НРА.

Имя администратора канала НРА быстро раскрыли. Его установили сотрудники компании «Интернет-розыск», которая специализируется на поиске «цифровых следов» киберпреступлений.

«Своими программными средствами мы идентифицировали администратора публичного чата канала НРА, — рассказал RT основатель «Интернет-розыска» Игорь Бедеров. — Администратор чата одновременно является и администратором канала».

Им оказался уроженец украинского города Тернополя Владимир Ливар. Ему 39 лет. В официальном резюме и в Telegram он использовал настоящую фамилию, в других источниках представлялся как Котенко и Котовский.

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Бедеров подчеркнул, что администратор не значит владелец, и отметил, что администраторов может быть несколько.

«Мы вычислили номер его телефона. Зная номер, можно узнать его место жительства, место работы и многое другое, — продолжает Бедеров. — Мы получили все установочные данные и передали их компетентным органам».

В автобиографии, выложенной на портале профессиональных переводчиков, Ливар-Котенко сообщает, что имеет высшее педагогическое образование, учился в Тернопольском национальном педагогическом университете.

Раньше Ливар работал в одном из детских санаториев Тернопольской области, а с 2008 года занялся переводами с украинского на русский и английский. Сначала сотрудничал с несколькими бюро, а впоследствии стал фрилансером. Среди его работ, в частности, перевод на украинский книги Герберта Уэллса «Машина времени».

Из автобиографии также следует, что в какой-то момент Ливар работал в переводческом бюро Lingvita.

Бюро находится в закрытом территориальном образовании Краснознаменск под Москвой. Это военный городок, где расположен дублёр космического Центра управления полётами (ЦУП) и находится НПО «Орион», разрабатывающее бортовые системы для спутников и космических аппаратов.

Доступ в город есть не у каждого гражданина России — въезд туда возможен только по спецпропускам или приглашению жителей и с паспортом. Из биографии непонятно, работал Ливар там удалённо или лично находился в Краснознаменске.

Через публичные каналы украинских экстремистских организаций мы отследили связь Ливара с оппозиционным депутатом Ильёй Пономарёвым*, а через него — со спецслужбами Украины.

По информации портала «Приговор», с которым RT неоднократно сотрудничал при проведении журналистских расследований, канал «Роспартизан» контролирует беглый экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарёв.

В России его обвиняют сразу по двум уголовным статьям: за растрату в «Сколкове» и за дискредитацию ВС РФ.

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В последних числах августа 2022 года в Киевской области группа беглых граждан РФ заявила о создании вооружённого подполья, которое будет действовать на территории России, писал «Приговор».

На этой сходке была принята одностраничная так называемая ирпеньская декларация. В ней от имени неких экстремистских организаций — «Легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» и «Национальной республиканской армии» — было объявлено об «организации вооружённого сопротивления» российской власти.

Далее в этом документе говорилось о создании «Политического центра», координация которого «поручается Пономарёву Илье Владимировичу», бывшему депутату Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия».

Таким образом, Илья Пономарёв фактически оказался публичным лицом сразу трёх незаконных вооружённых формирований, провозгласивших своей целью организацию диверсий и терактов на территории России, писал RT. Одним из них и является НРА, взявшая ответственность за теракт.

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Пономарёв в своём новом качестве встречался с экс-помощником Владимира Зеленского по пропаганде Алексеем Арестовичем.

Это, а также официальные заявления российских правоохранительных органов о причастности к теракту украинских спецслужб позволяют выдвинуть предположение о связи Пономарёва с Главным управлением разведки Украины.

После теракта, в результате которого погибла журналистка Дарья Дугина, Илья Пономарёв заявил, что это нападение готовили подконтрольные ему боевики из группировки «Национальной республиканской армии». Таким образом, он публично признал свою связь с этим преступным формированием.

Беглый оппозиционер не самостоятельная фигура, а только выполняет приказы своих кураторов, говорил тогда RT депутат Госдумы Олег Матвейчев, член комиссии по противодействию иностранному вмешательству. При этом реальной подрывной деятельностью занимаются другие структуры, он лишь «говорящая голова».

«Пономарёву поручили самую грязную работу, — пояснял депутат RT. — Что бы ни случилось в России (упадёт самолёт, сойдёт поезд с рельсов, прогремит взрыв), везде Пономарёв будет заявлять, что это сделали его добровольческие силы и тайная оппозиция, будет брать на себя ответственность».

Фактически же за терактом в Петербурге стоят украинские спецслужбы, сообщили российские правоохранительные органы.

Исполнительницей теракта следствие считает петербурженку Дарью Трепову, студентку, участницу оппозиционных акций протеста. Сама девушка в ходе допроса, видео которого опубликовало МВД России, подтвердила, что принесла в кафе «статуэтку, которая взорвалась». Басманный суд Москвы отправил её под арест на два месяца, до 2 июня 2023 года.



* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022. Внесен в перечень террористов и экстремистов, по решению Росинформмониторинга от 25.01.2023.