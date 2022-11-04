$1 млн на «идейную борьбу»: как бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв финансирует проукраинские диверсионные группы

Экс-депутат Госдумы РФ, а теперь гражданин Украины Илья Пономарёв* формирует так называемое правительства России в изгнании и представляет интересы сразу трёх диверсионных военизированных группировок. С начала СВО на различных интернет-площадках он открыто призывает к совершению терактов на российской территории. Для продвижения своих взглядов он открыл СМИ «Утро февраля», где собрал команду из покинувших Россию оппозиционеров, украинских блогеров и анонимных авторов. Пономарёв утверждает, что финансирует «идейную борьбу» из собственных бизнес-средств. RT задался вопросом, откуда у экс-депутата такие доходы.

Русскоязычное «Утро февраля» зарегистрировано на окраине небольшого городка Клермон-Ферран в центральной Франции. В нём публикуются новости с проукраинским контекстом, а также продвигается политическая позиция самого Пономарёва*.

Кроме того, там размещают интервью с различными представителями внесистемной оппозиции и беглыми бизнесменами. У сайта СМИ есть страница в YouTube, где публикуются интервью, выступления Пономарёва на украинских телеканалах и другие антироссийские ролики. Отдельная часть сайта посвящена будущему съезду так называемого правительства России в изгнании. Пономарёв уделяет созданию этого органа особое внимание, он является одним из создателей актов и проектов нелегитимной организации.

Так, на сайте уже опубликованы «концепция закона о люстрации» и «акт о национальном сопротивлении». В последнем документе Пономарёв и его команда признают законным вооружённое восстание в России и называют радикалов «национальным сопротивлением».

С ленинским размахом

Пономарёв в своей политической борьбе из-за рубежа берёт пример с Владимира Ленина, по меньшей мере на этапе подготовки, считает политолог Алексей Мухин.

«Илья Пономарёв примеривает на себя костюм Владимира Ленина в эмиграции, которому нужна своя «Искра» (революционная газета, основанная Лениным в 1900 году. — RT), нужно «правительство переходного периода», что они в ноябре и собираются сделать. Видимо, в его планах прибыть в Россию в опломбированном вагоне и возглавить государственный переворот», — говорит политолог.

Помимо декларации политического будущего России, Пономарёв взял на себя функции амбассадора и политического лидера трёх диверсионных группировок: «Легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» и «Национальной республиканской армии». По словам самого медийного куратора незаконных вооружённых формирований, его отряды состоят из россиян и активно занимаются подготовкой диверсий на территории России, а также воюют на стороне Украины.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

После теракта, в результате которого погибла журналист Дарья Дугина, Илья Пономарёв заявил, что это нападение готовили подконтрольные ему боевики из группировки «Национальной республиканской армии».

Пономарёв сделал это заявление не случайно и не только ради пиара, ведь беглый оппозиционер не является самостоятельной фигурой, а только выполняет приказы своих кураторов, полагает депутат Госдумы Олег Матвейчев. При этом тактика медийной раскрутки оппозиционера очень похожа на методы пиара одной террористической организации.

«Пономарёву поручили самую грязную работу. Он будет заявлять, что за ним в России стоят подпольные силы, — пояснил депутат. — Что бы ни случилось в России (упадёт самолёт, сойдёт поезд с рельс, прогремит взрыв), везде Пономарёв будет заявлять, что это сделали его добровольческие силы и тайная оппозиция, будет брать на себя ответственность. Как в своё время брала на себя ответственность террористическая организация «Аль-Каида»**.

Пономарёв открыто выступает за вооружённую борьбу, призывает к протестам и поджогам военкоматов, подталкивает россиян к преступлениям, называет Степана Бандеру своим союзником.

«Да, для меня Бандера — идейный оппонент, потому что я интернационалист, а он националист, но в этой войне он был бы моим союзником», — рассказал Пономарёв в интервью СМИ.

С британским акцентом

По словам самого экс-депутата, с февраля этого года он потратил на «идейную борьбу» более $1 млн. Деньги ушли на содержание вооружённых батальонов и их медийную раскрутку. Причём большая часть расходов связана именно с закупкой оружия. Финансирование боевиков, по заявлению беглого оппозиционера, он осуществлял из собственного кармана — благодаря своему бизнесу.

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RT проверил активы Пономарёва. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в России у него не осталось ни одной коммерческой фирмы, которая могла бы приносить ему доход. Да и раньше, до закрытия, обороты его компаний никогда не приближались к $1 млн.

Анонимные Telegram-каналы предполагают, что заявление о «миллионе» — либо блеф, либо он получил эти деньги от своих кураторов. Выдвигалась версия, что к этому может быть причастен беглый олигарх Михаил Ходорковский.

«Пономарёв такой, как и Ходорковский, они два сапога пара, — заявил в беседе с RT руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. — Сейчас они создают Telegram-каналы и медиаплощадки, куда приглашают западных политических деятелей, пытаются устроить переворот в нашей стране. Думаю, за эти призывы СК России возбудит ещё одно уголовное дело, и Пономарёв понесёт ответственность».

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По мнению политолога Алексея Мухина, Пономарёва и Ходорковского спонсируют одни и те же кураторы.

«Ходорковский находится под контролем британской разведки. То есть их с Пономарёвым, вероятно, питает одна материнская платформа, — предположил политолог. — Деньги, скорее всего, британские. Не знаю, какое именно будущее ждёт Пономарёва, но напомню, что практически все агенты британских спецслужб очень плохо заканчивали — и именно по инициативе самих британских спецслужб».

Сейчас против Ильи Пономарёва возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил по мотивам политической ненависти». Оппозиционер объявлен в розыск.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 21.10.2022.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.