«За отвагу, проявленную при исполнении долга»: Путин наградил погибшего военкора Татарского орденом Мужества

Владимир Путин посмертно наградил военкора Владлена Татарского орденом Мужества. В указе президента говорится, что Татарский «проявил отвагу при исполнении профессионального долга». Военкор погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело с убийства общеопасным способом на теракт. Подозреваемая в причастности к взрыву Дарья Трепова задержана.

Владимир Путин наградил военкора Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. Об этом говорится в указе президента России.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — говорится в документе.

Ранее Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге с убийства общеопасным способом на теракт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На основании полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — говорится в сообщении.

В НАК заявили, что охарактеризовали взрыв в Санкт-Петербурге как теракт, подчеркнув, что он был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с ФБК*.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также допустил, что киевский режим может быть причастен к совершённому преступлению: «Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция».

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военного корреспондента Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, прогремел взрыв. Согласно данным Минздрава РФ, в результате инцидента погиб военкор, ещё 33 человека получили ранения различной степени тяжести.

«В настоящее время на стационарном лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 22 человека, состояние восьми из них оценивается как тяжёлое, 14 — в состоянии средней и лёгкой степени тяжести», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил в Мариинской больнице пострадавших и пожелал всем скорейшего выздоровления.

«Среди них есть иногородние. Ребята попросили передать своим близким, что у них всё хорошо. Сделаем это обязательно», — заверил Беглов.

Он также отметил, что городские стационары, медицинские службы в ходе произошедшего «сработали чётко и быстро», и выразил особую благодарность врачам, продемонстрировавшим «высочайший профессионализм».

«Город со своей стороны окажет финансовую помощь пострадавшим. Семье погибшего — 1 млн рублей. Пострадавшие получат компенсации в размере 500 тыс. или 250 тыс. рублей — в зависимости от тяжести их состояния», — добавил глава города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов навестил пострадавших в ходе теракта в кафе

«Подозреваемая придерживается оппозиционных взглядов»

Наряду с этим в Следственном комитете РФ напомнили, что по подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова.

«У следствия имеются данные, что планирование и организация совершённого преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.

Ранее RT рассказывал о подпольной сети, которую удалось создать в России ФБК во главе с оппозиционером Леонидом Волковым**.

«Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков», — заключили в СК.

Также ведомство опубликовало новые кадры с задержанной.

СК России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на террористический акт

Как удалось выяснить RT, родители Треповой имеют большие долги за коммуналку за последние четыре года. Муж девушки Дмитрий Рылов является членом Либертарианской партии, подписантом движения «Свободу Навальному» и участником так называемого умного голосования — в данный момент он скрывается за границей от частичной мобилизации.

Статуэтка

Дарья Трепова 2 апреля принесла на творческий вечер Владлена Татарского статуэтку, которая, по предварительным данным, могла быть начинена взрывчаткой с поражающими элементами. Мощность взрывного устройства составила более 200 г тротила.

Кадры, как девушка с коробкой заходит в питерское кафе, где позже в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский

Как сообщил в разговоре с Ruptly постоянный гость мероприятий «Кибер Фронт Z», передавая презент Татарскому, девушка представилась Анастасией.

При этом 28 марта в Москве Дарья, предположительно, была на мероприятии, на котором выступал военкор. Наряду с этим один из гостей творческого вечера, где случился теракт, сообщил, что она покинула заведение через несколько минут после вручения статуэтки.

«В этот момент (момент взрыва. — RT) Татарский как раз подшучивал над собой и этой самой скульптурой. Девушки в зале в то время уже не было. Видимо, она воспользовалась моментом и тихонько ушла», — сказал RT Родион Варежкин.

Сама девушка в ходе допроса, видео которого опубликовало МВД России, подтвердила, что принесла в кафе «статуэтку, которая взорвалась». Отвечая на вопрос сотрудников правоохранительных органов, она заявила, что её задержали «за пребывание на месте убийства Владлена Татарского».

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.