В магазине Ambar Vintage, где работала задержанная Дарья Трепова, назвали её обычной

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В магазине Ambar Vintage, где работала подозреваемая в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге Дарья Трепова, назвали её обычной девушкой.
В магазине Ambar Vintage, где работала задержанная Дарья Трепова, назвали её обычной
  • Gettyimages.ru

«Дарья... уволилась несколько месяцев назад — почему, не знаем. Ничего особенного за ней не замечали, обычная девушка», — сообщили РБК в магазине.

Также её знакомый назвал девушку спокойной.

«Я познакомился с Дашей в магазине Ambar Vintage на Гороховой. Это секонд-хенд верхней одежды и обуви... Даша всегда создавала о себе очень приятное впечатление. Очень спокойная девушка», — отметил он.

Ранее в МВД России сообщили, что Дарью Трепову задержали на съёмной квартире. Источник RT рассказал, что девушку могли использовать «втёмную» при убийстве Татарского.

Взрыв в одном из кафе Петербурга произошёл в воскресенье, 2 апреля.

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