Передавшая Татарскому статуэтку в кафе девушка представлялась другим именем

Постоянный гость мероприятий «Кибер Фронта Z» заявил, что передавшая статуэтку военному корреспонденту Максиму Фомину, который более известен под псевдонимом Владлен Татарский, девушка представлялась другим именем. Согласно последней информации, данной девушкой является Дарья Трепова, которая уже призналась в том, что передала статуэтку военкору.

«Она представилась Анастасией и, как выяснилось, что они якобы знакомы уже. То есть она где-то ему [Татарскому] встречалась, попадалась. То ли открытку ему дарила, то ли ещё что-то», — рассказал он Ruptly.

Ранее МВД России опубликовало видео с допросом Дарьи Треповой, в котором она призналась, что передала статуэтку Татарскому. Она уже задержана.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что совершённый теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.