Передавшая Татарскому статуэтку в кафе девушка представлялась другим именем
- РИА Новости
«Она представилась Анастасией и, как выяснилось, что они якобы знакомы уже. То есть она где-то ему [Татарскому] встречалась, попадалась. То ли открытку ему дарила, то ли ещё что-то», — рассказал он Ruptly.
Ранее МВД России опубликовало видео с допросом Дарьи Треповой, в котором она призналась, что передала статуэтку Татарскому. Она уже задержана.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что совершённый теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.