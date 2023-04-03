RT: Трепова ушла из кафе через семь минут после вручения статуэтки Владлену Татарскому

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Задержанная 3 апреля в Санкт-Петербурге Дарья Трепова, вручив военкору Владлену Татарскому статуэтку, ушла из кафе уже через семь минут, после этого произошёл взрыв.
RT: Трепова ушла из кафе через семь минут после вручения статуэтки Владлену Татарскому
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил Родион Варежкин — один из гостей творческого вечера, где случился теракт.

«В этот момент (момент взрыва. — RT) Татарский как раз подшучивал над собой и этой самой скульптурой. Девушки в зале в тот момент уже не было. Видимо, она воспользовалась моментом и тихонько ушла», — сказал он.

Ранее появилась информация, что Трепова, предположительно, была ещё на одной встрече с Татарским за несколько дней до теракта.

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