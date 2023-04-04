По заданиям куратора: источники рассказали RT о перемещениях Треповой перед терактом, в котором погиб военкор Татарский

Обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге 26-летняя Дарья Трепова заявила, что действовала по указаниям кураторов с Украины, с которыми она держала связь через Telegram. Как сообщают источники RT, в своих показаниях обвиняемая рассказала, что по заданию она должна была втереться в доверие к военкору Владлену Татарскому, а затем подарить ему статуэтку. При этом Трепова утверждает, что не знала о взрывном устройстве внутри статуэтки. За успешное выполнение заданий ей обещали переезд в Киев и работу в одном из украинских СМИ. RT восстановил передвижения и расписание встреч Треповой за последние месяцы.

Дарья Трепова, подозреваемая в теракте и убийстве военкора Владлена Татарского, во время допроса сообщила, что действовала по заданию кураторов. По словам девушки, она активно читала украинские Telegram-каналы и в соцсетях познакомилась с единомышленником — антивоенным активистом с Украины. Этого человека Трепова также называла «журналистом».

По данным источников в правоохранительных органах, показания Треповой сходятся с результатами других следственных мероприятий.

Напомним, Трепова является подозреваемой в деле о террористическом акте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). 2 апреля она пришла в питерское кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Девушка вручила журналисту статуэтку. По предварительной версии, взрывное устройство было спрятано внутри бюста. Татарский погиб на месте, больше 30 участников вечера пострадали.

Национальный антитеррористический комитет России заявил, что к теракту причастны украинские спецслужбы.

Обещали место редактора в Киеве

Ранее СМИ сообщали, что вербовщиком девушки мог быть журналист Роман Попков, который после 2014 года живёт на Украине и активно освещает и поддерживает подпольную деятельность боевиков в России, которые борются против действующей власти. Сам Попков свою причастность к вербовке Треповой отрицает.

Со временем вербовщик стал обсуждать с Треповой возможный переезд из России на Украину. Трепова согласилась, тем более что «журналист» предложил ей не просто организовать переезд в Киев, но и обеспечить место редактора в одном из медиаресурсов. Но для того, чтобы доказать свою идейную верность, девушке необходимо было пройти испытательный срок: выполнить несколько заданий и показать, как она может бороться против российской пропаганды.

Источник RT подтверждает, что кураторы Треповой обещали вывезти её из России и для этого разрабатывали несколько маршрутов. Во время задержания у неё при себе были билеты в Узбекистан.

Судя по соцсетям Треповой, завербовали её ещё в прошлом году. С 2021 года девушка вела Telegram-канал «Осколки святых чудес», в котором рассказывала про историю искусства и картины. С декабря 2022 года в канале появилась и патриотическая тематика: помимо постов об истории создания картин, Трепова стала публиковать новости с фронта, рисунки с российскими военными, а также отрывки из сочинений Владлена Татарского.

Куратор Треповой дал ей задание втереться в доверие к военкору. Именно с этой целью девушка стала посещать мероприятия с его участием. Так, в феврале этого года она появилась на лекции Татарского в центре по связям с общественностью в Омске. Девушка, очень похожая на Трепову, сидит в зале на отчётных снимках с мероприятия.

По предварительным данным, за каждое выполненное задание она получала от куратора по 20 тыс. рублей, которые приходили ей в криптовалюте. Чтобы отчитаться перед своим работодателем, Трепова присылала фотографии с места событий.

Чтобы создать себе убедительную легенду, девушка стала появляться в книжной лавке «Листва», где продаются книги и вещи патриотической тематики.

3 марта она впервые пришла в московскую «Листву». По словам сотрудников, девушка вела себя активно, знакомилась с продавцами, рассказывала про свой Telegram-канал: «Долго листала книги Татарского, купила два шопера, потрогала косоворотки».

Сотрудникам магазина Трепова представилась Настей и предложила продавать в лавке её открытки на тему спецоперации в Донбассе.

Дарья Трепова отчитывалась перед куратором о выполненных заданиях, присылая фотографии.

© Фото из соцсетей

«Она показала открытки, они мне не очень понравились, поэтому я спросила совета наших коллег. Коллеги сказали: «Возьми, пусть будет», — рассказала Ruptly сотрудница «Листвы» Ася Сопот.

26 марта Трепова вновь пришла в лавку и принесла доработанные открытки. На выходе из магазина Дарья сфотографировала открытки на фоне вывески «Листвы» и выложила в свой канал. Сейчас этот пост удалён.

«Я догадывалась о чём-то плохом»

28 марта Дарья Трепова вновь посетила студенческую встречу с Владленом Татарским, которая прошла в Российском новом университете в Москве. Именно на этой встрече девушка лично познакомилась с военкором, представилась ему Настей и подарила несколько своих открыток.

Параллельно с этим Трепова выполнила ещё одно задание от куратора: через водителя такси получила «тайную вещь». По словам подозреваемой, она не знала, что внутри статуэтки находится взрывное устройство: «Мне этого конкретно не говорили, но я догадывалась о чём-то плохом».

После возвращения в Санкт-Петербург в начале апреля Дарья Трепова заселилась в квартиру на 4-й линии Васильевского острова. Кафе, в котором был совершён теракт, находится в пяти минутах ходьбы от квартиры.

2 апреля, спустя пять дней после личной встречи с Татарским в Москве, Трепова пришла на его творческий вечер в Санкт-Петербурге, на который принесла заминированную статуэтку. Во время взрыва девушка практически не пострадала, поскольку взрывное устройство было направленного действия.

В сети опубликовано видео, сделанное сразу после взрыва у входа в кафе. На кадрах оглушённая Трепова выходит из здания. У неё, в отличие от многих других посетителей, нет осколочных ранений.

Место теракта

globallookpress.com

© Russian Investigative Committee

Сама подозреваемая рассказала, что обо всех своих действиях сообщала куратору в мессенджере. Она писала ему, что зашла в кафе, села на место, передала статуэтку. По её словам, после теракта она была уверена, что убила не только журналиста, но и других посетителей.

Судя по этим показаниям, взрывное устройство активировали дистанционно по вшитой в него сим-карте. Именно поэтому куратор требовал, чтобы Трепова подробно сообщала о том, что происходит в кафе в данную минуту.

После взрыва девушка заказала такси и поехала к знакомому мужа, который живёт в Выборгском районе Петербурга. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что после взрыва правоохранители разыскивали автомобиль Volkswagen Polo, который принадлежит местному таксопарку.

Трепову задержали утром 3 апреля в районе станции метро «Парнас». Девушка отрезала волосы и попыталась изменить внешность. СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщают, что во время задержания Трепова якобы кричала, что её «просто использовали и подставили».

Основатель и владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с RT отметил, что спецслужбы при вербовке часто ориентируются на эмоциональных людей, которые сильно переживают из-за сложившейся ситуации. С ними кураторы начинают говорить об идеях и убеждениях и на этой основе втираются в доверие.

«Далее уже ведётся работа с объектом вербовки: ему ставятся задания, сперва слабые, потом пожёстче, и в конце концов они начинают выполнять чёткие задания, команды своего куратора. Это не всегда выставляется как работа иностранных спецслужб, чаще всего спецслужбы и их сотрудники представляются членами общественных объединений, фондов или просто небезразличными гражданами», — отметил специалист.

Общение начинается в соцсетях, а потом переходит в анонимные мессенджеры в даркнете.

«Далее в этих приватных мессенджерах осуществляется уже как вербовка, так и постановка простых задач, которые постепенно переходят к самым сложным. Таких людей мотивируют и идеологией, и деньгами, интересами, угрозами, вплоть до устранения родственников, или угрозами разоблачения», — добавил Бедеров.