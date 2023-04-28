«Циничный подход»: как гражданская жена поддерживающего ВСУ Чичваркина занялась бизнесом в России

Как выяснил RT, Татьяна Фокина, гражданская жена основателя «Евросети» Евгения Чичваркина*, через свою лондонскую фирму вела коммерческую деятельность в России. Её компания, в частности, организовывала в стране гала-мероприятия и разработала дизайн популярной «инстаграмбл-кофейни» Cherchez la Tarte в дворцовом пригороде Санкт-Петербурга. Инициативам Фокиной при этом не помешала репутация мужа — одного из самых громких критиков российских властей, медийного борца с «кремлёвским режимом», активного сторонника Киева, симпатизирующего ВСУ. Такой циничный подход позволяет предпринимательской чете искать финансовые выгоды по обе стороны конфликта, отмечают эксперты. Однако о бизнес-успехах пока говорить не приходится: в среднем фирмы Фокиной имеют обязательств больше, чем активов. По данным RT, ей пришлось даже заложить помещение в центре Лондона в счёт обеспечения кредита.

RT проанализировал три лондонские фирмы, в которых Фокина является владелицей или единоличным директором. Это лондонский бар 5 White Horse, ресторан Hideaway и дизайнерское бюро Studio Cache.

Cогласно последним финансовым отчётностям, опубликованным в реестре юрлиц Великобритании, эти фирмы сформировали отрицательный собственный капитал в размере £140 123. Это значит, что компании работают с убытком и существуют на заёмные средства.

Воспользовавшись правом, предоставляемым английским законодательством, Фокина не стала раскрывать сведения о доходах и расходах, ограничившись публикацией сокращённого баланса организации.

Хотя величина доходов неизвестна, можно составить представление о её финансовом положении, исходя из анализа основных средств.

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Всего лишь шоу

Гражданский муж Татьяны Фокиной, эпатажный лондонский ресторатор и виноторговец Евгений Чичваркин, известен позицией неутомимого критика Кремля и в целом устройства российской государственности. Популярный блогер, в соцсетях он регулярно говорит о своей антироссийской позиции, обвиняя российское общество в косности и бесхребетности, призывая к противодействию действующей власти.

С началом военных действий на Украине Чичваркин открыто поддержал Киев и стал спонсировать украинскую сторону — собирать деньги на благотворительных ужинах, помогая ВСУ закупать бронежилеты, квадрокоптеры и медикаменты. Также он лично возил гумпомощь в Киев на автофургоне.

Такая демонстративная антироссийская деятельность, однако, не помешала его гражданской супруге взяться за коммерческие проекты в «стране несвободы и беззакония».

Так, в мае 2021 года Фокина основала дизайнерское бюро Studio Cache. По данным официального сайта, бюро разрабатывало концепцию дизайна кафе Cherchez la Tarte в городе Пушкине под Санкт-Петербургом.

Кафе находится через дорогу от главного туристического адреса города — Екатерининского дворца, и Фокина оформила дизайн в историческом стиле. Бюро также организовывало гала-ужины в России — торжественные мероприятия, которые оформлялись в подобранном ею стиле.

«Это циничный подход. Интересы бизнеса для Чичваркина выше собственных убеждений, — говорит политолог Павел Данилов. — Никакого стержня. В той ситуации, в которой ему выгодно сказать, что Россия плохая и развязывает конфликт, он будет так говорить. А когда речь идёт об интересах бизнеса, то можно в этой самой России и поработать. Для них это всего лишь шоу».

Однако высокой прибыли такие шоу пока не приносят. Согласно опубликованному отчёту, в период с мая 2021 по май 2022-го фирма обладала активами на сумму £37 тыс. при долгах £30 тыс.

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Супружеские ссуды

Наибольший разрыв между долгами и активами сформировался у другого юрлица Фокиной — бара 5 White Horse, расположенного в центре Лондона на одноимённой улице.

При долгах £523 тыс. компания обладает активами на £356 тыс. Отрицательный собственный капитал, таким образом, составляет £167 тыс.

Существенная часть долгов образовалась из ссуды, которую выделил Фокиной супруг. Это сумма £435 тыс. (приблизительно 45 млн рублей).

Фактически 5 White Horse является дочерним предприятием его винного магазина Hedonism Drinks в Лондоне. Независимые аудиторы из конторы Myfanwy Neville обратили внимание на это обстоятельство и написали о «существенной неопределённости» относительно дальнейшей беспрерывной работы бизнеса в этих условиях.

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Поскольку компания очень зависит от экономических вливаний своего владельца, её существование обусловлено только поддержкой бенефициара, сама обеспечивать себя она не может, пишут аудиторы.

Возможно, именно эта ситуация заставила Фокину заложить здание по адресу 5 White Horse в банк. Как следует из документов реестра, помещение находится в длительной аренде (leasehold) и передаётся в залог Metro Bank. Залог был оформлен в августе 2022 года в качестве обеспечения по кредиту, размер которого не раскрывается.

Ещё одним юрлицом, у которого активов оказалось больше, чем долгов, стала компания Hideaway. Это дочернее юрлицо группы компаний Hedonism, включающей в себя основной ресторан Hide Чичваркина, его винный магазин Hedonism Drinks и компанию 85 Piccadilly LTD — управляющую компанию небольшого ресторана Фокиной, расположенного на Mount Street в центральном районе Mayfair. Фокина является его совладелицей и единоличным директором.

Его активы составляют £349 тыс., обязательства — £328 тыс. В 2020 году общая сумма долгов равнялась £1,4 млн. Компания существует только за счёт займов материнской компании.

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В статусе неопределённости

Итак, бизнес Фокиной сложно назвать самостоятельным при его зависимости от капитала её мужа. Но и у самого Чичваркина дела обстоят не лучше.

Как писал RT, аудиторы чуть ли не каждый год присваивают компаниям Чичваркина статус «существенной неопределённости», потому что все его компании живут за счёт заёмных средств.

Одной из главных причин солидных финансовых потерь стало открытие Чичваркиным двухэтажного ресторана Hide, вложения в который превысили £20 млн. В этом Hedonism Drinks признавался в собственном бизнес-обзоре.

Тогда RT подсчитал: вырученные бизнесменом с продажи «Евросети» $350 млн, вполне вероятно, подходят к концу. После развода с первой женой и деления доходов с партнёром по бизнесу Тимуром Артемьевым у Чичваркина могло остаться чуть больше £39 млн. Из них, как следовало из отчётностей, £31,2 млн личных средств он одолжил собственной компании Hedonism Drinks без процентов. Они были пущены в оборот и неизвестно, когда вернутся и вернутся ли в принципе.

Оставшаяся сумма £7,9 млн составляет всего около 4,2% от тех денег, которые он вместе с партнёром выручил в 2008 году от продажи «Евросети».

Ранее RT писал, что Чичваркин также заложил собственную квартиру тому же Metro Bank.

«В этом случае после банкротства ГК Hedonism последует и банкротство самого Чичваркина», — рассказал RT арбитражный управляющий Константин Суныгин.

* Включён Министерством юстиции России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.