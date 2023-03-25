Британский генерал: Лондон отразит удар Москвы, только если предупредить за десять лет
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«Во время холодной войны армия в любое время была готова к бою в течение нескольких часов. Теперь же Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться», — сказал он Daily Mail.
По словам собеседника издания, состояние британской армии сильно ухудшилось из-за сокращения финансирования и стране очень тяжело будет себя защитить.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что решение Британии передать украинской армии боеприпасы с обеднённым ураном навредит в том числе украинцам: эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей.
В то же время руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва в случае поставок Киеву снарядов с обеднённым ураном со стороны Великобритании будет реагировать адекватно.