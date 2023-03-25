Узнать больше

Британский генерал: Лондон отразит удар Москвы, только если предупредить за десять лет

Короткая ссылка
С учётом плачевного состояния ВС Соединённого Королевства Лондон нужно предупреждать об ударе за десять лет до нападения, чтобы ему противостоять, заявил британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.
Британский генерал: Лондон отразит удар Москвы, только если предупредить за десять лет
  • Gettyimages.ru

«Во время холодной войны армия в любое время была готова к бою в течение нескольких часов. Теперь же Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться», — сказал он Daily Mail.

По словам собеседника издания, состояние британской армии сильно ухудшилось из-за сокращения финансирования и стране очень тяжело будет себя защитить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что решение Британии передать украинской армии боеприпасы с обеднённым ураном навредит в том числе украинцам: эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей.

В то же время руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва в случае поставок Киеву снарядов с обеднённым ураном со стороны Великобритании будет реагировать адекватно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить