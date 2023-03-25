Британский генерал: Лондон отразит удар Москвы, только если предупредить за десять лет

С учётом плачевного состояния ВС Соединённого Королевства Лондон нужно предупреждать об ударе за десять лет до нападения, чтобы ему противостоять, заявил британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.

«Во время холодной войны армия в любое время была готова к бою в течение нескольких часов. Теперь же Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться», — сказал он Daily Mail.

По словам собеседника издания, состояние британской армии сильно ухудшилось из-за сокращения финансирования и стране очень тяжело будет себя защитить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что решение Британии передать украинской армии боеприпасы с обеднённым ураном навредит в том числе украинцам: эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей.

В то же время руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва в случае поставок Киеву снарядов с обеднённым ураном со стороны Великобритании будет реагировать адекватно.