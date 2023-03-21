Гаврилов: Москва отреагирует адекватно при поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном
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«Мы об этом уже предупреждали», — сказал Гаврилов.
По его словам, решение британских властей — «ещё один шаг по направлению к пропасти эскалации».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Британии передать украинской армии боеприпасы с обеднённым ураном навредит в том числе украинцам: эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей.