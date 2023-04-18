Воевавшие в ЧВК «Вагнер» экс-заключённые заявили о получении денег за интервью Gulagu.net

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Воевавшие в ЧВК «Вагнер» бывшие заключённые Алексей Савичев и Азамат Улдаров признались RT, что получили деньги за интервью Gulagu.net. Также, по их словам, их шантажировали, чтобы они солгали.
Воевавшие в ЧВК «Вагнер» экс-заключённые заявили о получении денег за интервью Gulagu.net
  • РИА Новости

В соответствующем интервью они рассказывали, что российские военные якобы убивали украинских подростков и расстреливали бойцов ЧВК якобы за отказ выполнять приказы.

«Да. Я рассказал. За деньги», — заявил в переписке с корром RT Савичев.

Также он написал, что теперь «не знает, что ему делать», поэтому он «ходит и оглядывается».

Второй заключённый, Азамат Улдаров, заявил, что создатель проекта Gulagu.net иностранный агент Владимир Осечкин* шантажировал его.

Улдаров неоднократно сидел за разбои и грабежи. В 2020 году он отбывал наказание в колонии, где его изнасиловали, а весь процесс записали на видео. Этим роликом, по словам мужчины, его и шантажировал Осечкин, который называет себя правозащитником.

«Он угрожал опубликовать его, если я не расскажу то, что он хочет... Всё интервью было выдумкой», — рассказал Улдаров.

Отмечается, что Осечкин, узнав о том, что Улдаров общался с журналистами, выложил в отместку видео, где того насилуют.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.

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