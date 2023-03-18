Российский президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом устанавливается уголовная ответственность в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафов до 5 млн рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, а также за распространение фейков о них.

14 марта Госдума России приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках спецоперации.

Министерство обороны России сообщило, что открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции.

Путин называл героем каждого бойца, находящегося на передовой в зоне спецоперации.