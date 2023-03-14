Госдума приняла закон об уголовной ответственности за фейки об участниках спецоперации
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Об этом сообщается на сайте Госдумы.
«Депутаты на пленарном заседании приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы России», — говорится в сообщении.
Максимальный срок лишения свободы составляет до 15 лет, размер штрафа — до 5 млн рублей.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму на рассмотрение внесли поправки к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.