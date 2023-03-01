В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

В Госдуму на рассмотрение внесли поправки к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам политика, новая законодательная инициатива призвана защитить тех, кто обеспечивает безопасность граждан и страны.

«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы», — написал он в своём Telegram.

Поправки предполагают введение наказание для нарушителей в виде штрафов до 5 млн рублей, в размере зарплаты или другого дохода за период до пяти лет; исправительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы до 15 лет.

«Второе чтение — в четверг, 2 марта. В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта», — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил Володину письмо с просьбой проработать внесение в Уголовный кодекс статьи о запрете дискредитации добровольцев — участников СВО, в том числе бывших осуждённых.

По его мнению, следует запретить публикации «негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях».