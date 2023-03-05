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Минобороны России сообщило, что открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО

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Министерство обороны России сообщило, что открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции.

Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

«В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции — 117», — говорится в сообщении.

Что касается вопросов частичной мобилизации, всю необходимую информацию можно получить по номеру — 122.

Также, как отмечает ведомство, по данному номеру гражданам предоставляется вся необходимая информация о призыве на военную службу.

Ранее в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.

Также сообщалось, что в Севастополе установили QR-коды с информацией о героях спецоперации.

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