Минобороны России сообщило, что открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО
Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.
«В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции — 117», — говорится в сообщении.
Что касается вопросов частичной мобилизации, всю необходимую информацию можно получить по номеру — 122.
Также, как отмечает ведомство, по данному номеру гражданам предоставляется вся необходимая информация о призыве на военную службу.
Ранее в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.
Также сообщалось, что в Севастополе установили QR-коды с информацией о героях спецоперации.