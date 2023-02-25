В Севастополе установили QR-коды с информацией о героях спецоперации

Представитель общественной благотворительной организации «Совет жён и матерей воинов-участников СВО» Яна Пурахина сообщила об установке в Севастополе QR-кодов с информацией о героях спецоперации на Украине.

По её словам, соответствующие знаки разместили на Аллее Героев.

«С сегодняшнего дня у каждого высаженного дерева на аллее откроется табличка с QR-кодом, по которому можно прочитать биографию и боевой путь героя, а также увидеть его портрет», — цитирует Пурахину РИА Новости.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, подводя итоги спецоперации на Украине за год, ранее подчеркнул, что все территории будут возвращены.

21 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.