В Севастополе установили QR-коды с информацией о героях спецоперации
- РИА Новости
По её словам, соответствующие знаки разместили на Аллее Героев.
«С сегодняшнего дня у каждого высаженного дерева на аллее откроется табличка с QR-кодом, по которому можно прочитать биографию и боевой путь героя, а также увидеть его портрет», — цитирует Пурахину РИА Новости.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, подводя итоги спецоперации на Украине за год, ранее подчеркнул, что все территории будут возвращены.
21 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.