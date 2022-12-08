Путин назвал героем каждого бойца, находящегося на передовой в зоне спецоперации
«Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания «Герой России», — сказал президент России Владимир Путин.
Он также поблагодарил российских военнослужащих за службу Отечеству.
«Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — добавил Путин.
Ранее сообщалось, что на мероприятие были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм.
В октябре российский президент присвоил звание Героя России командиру российских морпехов с позывным Струна.