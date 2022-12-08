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Путин назвал героем каждого бойца, находящегося на передовой в зоне спецоперации

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В Кремлёвском дворце началась торжественная церемония вручения государственных наград, приуроченная ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

«Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания «Герой России», — сказал президент России Владимир Путин.

Он также поблагодарил российских военнослужащих за службу Отечеству.

«Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что на мероприятие были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм.

В октябре российский президент присвоил звание Героя России командиру российских морпехов с позывным Струна.

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