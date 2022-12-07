Путин 8 декабря вручит «Золотые звёзды» Героям России
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Накануне Дня Героев Отечества Владимир Путин вручит Героям России медали «Золотая звезда», — говорится в сообщении.
Мероприятие состоится в Георгиевском зале. На него приглашены более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм.
Ранее Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.
В октябре Путин присвоил звание Героя России командиру российских морпехов с позывным «Струна».