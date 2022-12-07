Путин 8 декабря вручит «Золотые звёзды» Героям России

Российский президент Владимир Путин 8 декабря в Кремлёвском дворце вручит медали «Золотая звезда» Героям России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Накануне Дня Героев Отечества Владимир Путин вручит Героям России медали «Золотая звезда», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в Георгиевском зале. На него приглашены более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм.

Ранее Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.

В октябре Путин присвоил звание Героя России командиру российских морпехов с позывным «Струна».