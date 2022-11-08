Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО протоиерею Михаилу Васильеву

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма преподобного Илии Муромца и великомученицы Варвары — Патриаршего подворья во Власихе Московской области.