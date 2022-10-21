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Путин присвоил звание Героя России командиру российских морпехов Струне

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Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру российских морпехов с позывным Струна.
Путин присвоил звание Героя России командиру российских морпехов Струне
  • РИА Новости

Он получил звание Героя Российской Федерации на церемонии награждения в Москве.

Военный корреспондент RT Андрей Филатов неоднократно рассказывал о подвигах 24-летнего командира российских морпехов.

Летом Струна был ранен в бою и лишился ноги. Сейчас он находится на реабилитации.

21 октября министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции на Украине. Вручение наград прошло в Национальном центре управления обороной.

Ранее сообщалось, что певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна

В клипе были использованы кадры RT и Telegram-канала «Военная хроника».

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