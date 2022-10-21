Узнать больше

Министр обороны России вручил Золотые Звёзды героям спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции на Украине.

Как сообщило Министерство обороны России, высшие государственные награды были вручены российским офицерам, которые проявили героизм при выполнении задач СВО.

Вручение наград прошло в Национальном центре управления обороной.

Глава ведомства поблагодарил военных за их самоотверженность, которую они проявили при защите ДНР и ЛНР.

«Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас», — отметил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин дал право командующим группировками войск вручать отличившимся военным госнаграды от его имени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить