Министр обороны России вручил Золотые Звёзды героям спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции на Украине.

Как сообщило Министерство обороны России, высшие государственные награды были вручены российским офицерам, которые проявили героизм при выполнении задач СВО.

Вручение наград прошло в Национальном центре управления обороной.

Глава ведомства поблагодарил военных за их самоотверженность, которую они проявили при защите ДНР и ЛНР.

«Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас», — отметил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин дал право командующим группировками войск вручать отличившимся военным госнаграды от его имени.